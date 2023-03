Francia, presidente Comites: "Le istituzioni sembrano scollate dal Paese"

Quello che sta accadendo in Francia per la riforma delle pensioni è un "effetto collaterale" di una politica che "sembra non prestare ascolto ad alcune aree del Paese", alle loro esigenze sociali. Il risultato è un Paese nel caos, dove c'è uno "scollamento tra le istituzioni e la società". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos il presidente del Comites di Parigi, Oleg Sisi, nel giorno in cui, a causa degli scioperi su vasta scala annunciati, è stata annullata la visita in Francia di re Carlo e all'indomani di proteste sfociate in incidenti che hanno provocato centinaia di arresti e di poliziotti contusi in tutto il Paese.

Proteste, spiega Sisi riferendosi alla rivolta dei 'gilet gialli' del 2019, a cui la comunità italiana residente in Francia è già "allenata" e a cui una parte più politicamente impegnata non è indifferente. "Ci sono circoli politici italiani e legati al mondo dei sindacati che condividono, se non in tutto, in parte le ragioni della protesta. Alcuni hanno partecipato e contribuito con la loro presenza al movimento".

"Per gli italiani che abitano nella circoscrizione di Parigi non ci sono ripercussioni dirette (dagli incidenti, ndr) ad eccezione di quelle che sono le prospettive della riforma pensionistica - prosegue - Nel nostro Paese si va in pensione a 67 anni, gli italiani di nuova immigrazione in Francia sono purtroppo abituati a questo tipo di dinamica".

Secondo Sisi, la rabbia vista nelle strade delle principali città francesi nasce da un "malumore" diffuso, in particolare al di fuori delle grandi metropoli, ma anche dalla "disillusione" di una parte di elettori che ha votato quei "movimenti che avrebbero dovuto creare una nuova stagione politica di rilancio e benessere".

Al contrario "sembra quasi che nella riforma delle pensioni si voglia far forza sulla capacità di rassegnazione della popolazione". Sisi definisce poi il ricorso all'articolo della Costituzione 49.3, che annulla il dibattito parlamentare, "una forma di imbavagliamento", mentre una riforma pensionistica "non può prescindere dall'ascolto di tutte le parti in causa. Non aver incontrato i sindacati credo che sia un gesto politico che denota una chiara postura istituzionale".

Il presidente del Comites ribadisce come il governo e la figura di Macron vivano un periodo di "profonda crisi". Ma è tutta la politica in generale a pagare in questa fase. "Un recente sondaggio del centro di ricerca di Science Po ha confermato un aumento del 30% della sfiducia popolare nei confronti della politica - conclude - Chi ne esce ammaccato non è solo il governo, ma l'intero sistema delle istituzioni che sembra non tenere conto della rivolta".