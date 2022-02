Francia, protesta no vax: 97 arresti e 513 richiami verbali

Protesta contro le misure restrittive per il Coronavirus in Francia, 97 gli arresti e 513 ammonimenti verbali. A riportarlo è stata oggi la Questura della capitale francese. Secondo le forze di sicurezza, ieri mattina circa 3.000 veicoli hanno tentato di entrare a Parigi attraverso i diversi accessi stradali, dove gli agenti hanno provveduto ad eseguire i richiami verbali ai partecipanti alla manifestazione non autorizzata e a compiere gli arresti.

I veicoli provenivano da Nizza, Lille, Strasburgo, Vimy (Pas de Calais) o Chateaubourg (Bretagna). Gli autisti hanno trascorso la notte alla periferia di Parigi e sabato hanno cercato di entrare in città.

Su Twitter, la polizia ha annunciato che per oggi manterrà in vigore il dispositivo approntato per evitare nuovi blocchi nella capitale da parte dei cosiddetti "convogli della libertà".