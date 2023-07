Francia, quinta notte di scontri: assaltata anche la casa di un sindaco

Quinta notte di violente proteste in Francia con altri 719 arresti per le rivolte scoppiate dopo l'uccisione, da parte di un poliziotto, del 17enne Nahel a Nanterre. Assaltata anche l'abitazione del sindaco di Haÿ-les-Roses dove si trovavano la moglie e i figli del sindaco: un gruppo di rivoltosi, dopo aver sfondato il cancello di ingresso a bordo di un'auto, ha incendiato il veicolo. Le proteste si stanno estendendo anche a Belgio e Svizzera. Il presidente Macron ha convocato per stasera un vertice all'Eliseo.