Francia, scoppia incendio in casa: morti mamma e 7 figli

Sette bambini, di età compresa tra 2 e 14 anni, e la loro madre sono morti nell'incendio della loro casa, a Charly-sur-Marne, un comune di 2.600 abitanti nell'Aisne, a circa 80 km a est di Parigi. Il padre, gravemente ustionato, è stato trasferito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo. Lo riportano i media francesi citando la gendarmeria e i vigili del fuoco.

Secondo i primi elementi dell'indagine, l'incendio sarebbe divampato da un'asciugatrice al piano terra dell'abitazione, poco prima dell'una di notte. L'uomo, svegliato dal fumo, è sceso e ha cercato di chiamare i vigili del fuoco, ma è rimasto intrappolato dalle fiamme e non è riuscito a risalire per avvertire il resto della famiglia che stava dormendo. A salvarlo è stato un vicino di casa pompiere, intervenuto "singolarmente" prima dell'arrivo dei suoi colleghi, ha riferito la prefettura di Aisne.

L'incendio è stato spento nelle prime ore del mattino, con circa 80 vigili del fuoco mobilitati. Alla fine i soccorsi hanno estratto i corpi delle otto vittime: i bambini, cinque femmine e due maschi, e la loro madre sono morti per asfissia, ha detto il procuratore di Soissons, Julien Morino-Ros. Quattro dei bambini provenivano da una prima unione della madre, ha detto la gendarmeria.

L'ultima tragedia simile risale alla notte tra il 15 e il 16 dicembre, con la morte di sei persone, tra cui quattro bambini, nell'incendio di un condominio di sette piani situato in un quartiere popolare in fase di riqualificazione urbana a Vaulx-en-Velin. .