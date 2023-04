Francia, valanga sulle Alpi: 4 morti

Quattro persone sono morte per una valanga che si è formata sul ghiacciaio dell'Armancette nelle Alpi francesi. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin, aggiungendo che ci sarebbe anche un ferito. In otto si sono salvati. Per le operazioni di ricerca sono stati mobilitati due elicotteri e oltre 20 soccorritori.

Il quotidiano locale 'Le Dauphiné Libéré' ha riferito che il primo allarme è stato dato intorno alle 11,27 nel comune di Les Contamines-Montjoie, sul ghiacciaio dell'Armancette, quando una valanga ha devastato la zona, solitamente molto affollata.