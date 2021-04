Francia zona rossa, oggi 50mila contagi e 308 morti

Sono 50.659 i nuovi casi di Covid, registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie francesi, precisando che si contano anche 308 decessi in più rispetto a ieri. Il Paese, sottolineano i media locali, è nel pieno di una nuova ondata di Coronavirus e ieri il presidente Emmanuel Macron ha annunciato nuove restrizioni e la chiusura delle scuole per tre settimane.

La Francia, ha dichiarato il ministro della Salute d'Oltralpe, potrebbe raggiungere "il picco dell'epidemia in circa 7-10 giorni se tutto andrà bene", mentre serviranno "altre due settimane per raggiungere il picco delle terapie intensive, che potrebbe essere verso la fine di aprile". Il ministro ha spiegato che la chiusura delle scuole per tre settimane avrà "un forte impatto sulle dinamiche epidemiche", mentre il governo - superato il picco dell'epidemia - potrebbe allentare le restrizioni per "fine aprile".