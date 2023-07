Anche nel 2023 Franciacorta è Official Sparkling Wine di 1000 Miglia, dal 17 al 20 giugno 2023, trovando in questo evento un legame naturale: due brand bresciani, simboli del Made in Italy nel mondo, orgogliosi della tradizione e della competitività italiana e bresciana, pronti a celebrare Brescia-Bergamo Capitale della Cultura 2023. Eleganza e l’artigianalità sono simbolo di questi due mondi, all’apparenza distanti, ma che parlano nel linguaggio comune dell’eccellenza a supporto del Made in Italy.

Proprio per l’occasione della Capitale della Cultura, quest’anno Franciacorta gareggerà con l’auto numero 378, una Fiat 1100 TV SPIDER del 1955 e porterà sulle strade italiane diversi ospiti per promuovere la Franciacorta – “l'automobilismo d'epoca e la produzione di vino italiano di qualità condividono infatti la passione per la tradizione e l'eccellenza” – dichiara il Presidente Silvano Brescianini. Da Brescia a Roma guiderà Giorgia Surina, attrice e conduttrice radiofonica e televisiva che passerà poi il testimone a Giuseppe Maggio, attore italiano che guiderà fino a Milano dove lo succederà Gresy Daniilidis, imprenditrice digitale italo-greca che concluderà la gara fino a Brescia. Per Bergamo Brescia 2023, quest’anno, la gara più bella del mondo attraverserà la Franciacorta, costeggiando le sponde del Lago d’Iseo (Sarnico – Iseo) per poi passare per i comuni di Provaglio d’Iseo, Passirano, Cazzago San Martino, Gussago e Cellatica. Franciacorta sarà inoltre presente in tutte le aree 1000 Miglia a Brescia nei giorni precedenti alla partenza e all’arrivo.

Un ringraziamento a Scuderia Classiche che collaborerà per tutta la manifestazione.

