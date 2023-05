Franco Battiato, 27 anni fa il concerto-evento con Adnkronos per ricostruire la cattedrale di Noto

Dopo il concerto tra spiritualità e musica di Alice al Pantheon, il 'rapimento mistico e sensuale' di Franco Battiato rivivrà nuovamente in scena il prossimo 20 aprile al Teatro Duse di Bologna. A dedicare un 'viaggio musicale' all'artista scomparso saranno Simone Cristicchi e Amara, per la prima volta insieme sul palco con 'Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato'. Occasione per riscoprire un’eredità preziosa in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. Intanto il 18 maggio prossimo saranno due gli anni passati dalla morte dell'artista. Ma la data riporta alla mente anche un altro evento indimenticabile avvenuto 27 anni fa che riguarda il cantautore: il concerto del Maestro Battiato organizzato dal Gruppo Adnkronos a Noto che diede inizio alla raccolta fondi internazionale per la ricostruzione della cupola barocca della Cattedrale della città, crollata solo due mesi prima. Il 13 marzo del 1996, infatti, crollò la cupola della Cattedrale della città 'giardino di pietra' in provincia di Siracusa. L'Adnkronos pensò quindi all'organizzazione di un grande evento mediatico e culturale che potesse sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza della ricostruzione e avviare una raccolta internazionale di fondi. E quale protagonista per la serata del concerto all'aperto, nell'area antistante il sagrato del capolavoro d'arte con la ferita della cupola sventrata dal crollo illuminata a giorno dall'Enel, un nome venne naturale in mente: Franco Battiato. "L'artista siciliano accettò subito con entusiasmo la nostra proposta e aderì gratuitamente prestando la sua opera, mentre noi coprimmo tutte le spese organizzative e tecniche per la realizzazione del concerto - ricorda Giuseppe Marra, editore e all'epoca anche direttore responsabile dell'agenzia di stampa AdnKronos -. Fu davvero un concerto indimenticabile, un evento straordinario di cui fu realizzato anche un video e che fu ripreso e mandato in onda dalla Rai, che contribuì a rafforzare in tutti la necessità di intervenire presto e bene per la ricostruzione fedele della cupola crollata della cattedrale barocca di Noto". 'Musica per la ricostruzione' fu il titolo scelto per il concerto-evento che si tenne sul sagrato del Santissimo Salvatore. Il concerto, organizzato dal Gruppo Adnkronos, segnò l'avvio ufficiale della raccolta internazionale di fondi per la ricostruzione della cattedrale netina, proclamata dall'Unesco patrimonio dell'umanità. Fra i primi a rispondere all'appello per la ricostruzione, oltre allo stesso Franco Battiato, furono personalità del calibro di Giuseppe Tornatore, Franco Zeffirelli, Gesualdo Bufalino, Paolo Portoghesi, Pier Luigi Nervi, Vincenzo Consolo, Franco Cardini, Elvira Sellerio, Bruno Zevi, Enzo Bianco.