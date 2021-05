Franco Battiato, l'Italia piange il Maestro

L'Italia piange il Maestro Franco Battiato, morto a 76 anni. La tristezza ha avvolto il mondo della musica e non solo. Molti i messaggi per ricordare e salutare il cantautore siciliano. "Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d’autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne”, ha scritto il ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Non ci sono parole per ricordare chi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni. Addio Maestro Battiato", si legge nel post di Matteo Renzi.

"L'Italia si inchina alla vita, all'opera di Franco Battiato. A Dio Maestro", è il ricordo su Facebook di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "'Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te...'. Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco Battiato", scrive Matteo Salvini su Twitter.

"Addio al Maestro Franco Battiato. Viva Franco Battiato". Con queste parole Vasco Rossi ricorda sul suo profilo Instagram il cantautore siciliano. Vasco posta una foto di Battiato e i primi versi di 'Le sinfonie del tempo': "Le sento più vicine le sacre sinfonie del tempo/ Con una idea: che siamo esseri immortali/ Caduti nelle tenebre, destinati a errare/ Nei secoli dei secoli, fino a completa guarigione".



"A te caro Franco, con il cuore colmo di tristezza dedico il mio silenzio nel ricordo delle emozioni e dei sorrisi che mi hai regalato", è il post su Twitter di Fabio Fazio. "Se ne va il più grande poeta contemporaneo. Dopo tante sofferenze , che la terra ti sia lieve #Battiato", scrive Simona Ventura.

"Adorato Franco, in questo sorriso c'è tutta la tua grandezza. Doloroso addio a un artista immenso, verso il quale siamo tutti debitori". Così Luca Barbarossa.

"Passammo l’estate Su una spiaggia solitaria E ci arrivava l’eco Di un cinema all’aperto. Ciao Franco", scrive Linus su Instagram postando una foto di lui e Nicola Savino insieme a Battiato.