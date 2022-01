Franco Frattini nuovo presidente del Consiglio di Stato. L'ex ministro degli Esteri è stato designato all'unanimità dall’organo di autogoverno di Palazzo Spada. "Non posso che essere grandemente emozionato: oggi mi date il privilegio straordinario, un onore assoluto, di guidare questo Istituto che ho sempre sentito e sempre sentirò come casa mia" le parole di Frattini che ha espresso "gratitudine per questo riconoscimento".