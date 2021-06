Franco: "Ok Ue a piano Recovery la settimana prossima"

Il via libera della Commissione Europea al piano nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr) dell'Italia "la settimana prossima", probabilmente martedì 22 giugno in coincidenza con la visita a Roma della presidente Ursula von der Leyen; l'approvazione definitiva da parte del Consiglio probabilmente nell'Ecofin del 13 luglio e l'erogazione del prefinanziamento nella misura del 13% delle somme previste per il piano entro luglio. E' il calendario, ancora non certo al 100% ma quasi, del piano italiano per accedere alle risorse del Recovery Plan tracciato dal ministro dell'Economia Daniele Franco, a margine della riunione dell'Ecofin a Lussemburgo.