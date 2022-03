Il problema della sicurezza alimentare "è una dimensione nuova", è una "delle questioni riesaminare in futuro", sebbene nell'Unione europea "buona parte delle risorse siano state per un lungo periodo destinate ad interventi per il settore agricolo". Così il ministro dell'Economia Daniele Franco al tour di 'Italia domani' da Venezia.

Sul Pnrr "evitiamo di rimettere tutto quanto in discussione, certo ogni linea che ha criticità andrà rivista", ha ribadito.