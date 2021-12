Frascarelli: "Con 'Ismea investe' opportunità per crescita aziende agroalimentare"

"Ismea ha tra i suoi compiti statutari lo sviluppo delle imprese dell’agroalimentare italiano. Abbiamo ritenuto con questo strumento, ‘Ismea Investe’, di favorire la capitalizzazione delle imprese tramite interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari e partecipazioni nelle imprese per favorirne la crescita e lo sviluppo sul mercato internazionale ma anche interno.Il bando è aperto fino al 14 gennaio 2022 e quindi tutte le imprese che hanno obiettivi di sviluppo possono partecipare al bando per finanziare progetti d’investimento". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, il presidente di Ismea, Angelo Frascarelli.

Un'opportunità importante di crescita per l'intero comparto. "Ci rivolgiamo -spiega Frascarelli- a tutta la filiera agroalimentare italiana: dalla produzione primaria alla trasformazione fino alla distribuzione. L’obiettivo prioritario è incentivare, in questa fase di transizione ecologica e digitale, gli investimenti soprattutto in quei settori in cui la crescita è più promettente, ad esempio nell’ortofrutta in cui c’è una forte domanda di mercato, con nuovi prodotti trasformati e nuovi canali di commercializzazione", sottolinea.

L'obiettivo finale è il salto di qualità per le aziende dell'agroalimentare. "C’è una difficoltà storicamente nota per le imprese italiane che è quella del sottodimensionamento. Con questo strumento noi vogliamo favorire una crescita dimensionale e uno sviluppo più veloce per aumentare fatturato e occupazione", conclude Frascarelli.