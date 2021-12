Fratelli Rossetti apre nuovo flagship in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano

Fratelli Rossetti apre le porte della sua nuova boutique nella cornice della Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Lo spazio di Galleria si presenta in una veste totalmente nuova, capace di combinare la tradizione e la ricerca e all'innovazione, che contraddistinguono il brand. Presenti anche dei ledwall che trasmettono immagini sempre diverse, e permettono di visualizzare gli articoli dell’intera collezione.

La boutique, che occupa una superficie di circa 120mq, si affianca a quelle di via Montenapoleone e di corso Magenta e precede le nuove aperture negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, previste per gennaio 2022. Un processo di espansione che parte da Milano e arriva fino in Brasile con due boutique a San Paolo e negli Emirati con un nuovo negozio nel Dubai Mall. Gli interni della boutique in Galleria sono curati dallo studio di architettura Architude, che ha sviluppato il concept partendo dall’artigianalità del brand, dalla sartorialità e ricercatezza dei prodotti. Le alte spalle portanti degli arredi in ferro nero si alternano a materiali più nobili come il vetro colato di Murano e il marmo giallo di Siena delle basi espositive che richiama i mosaici della Galleria.

Gli arredi da centro, trasparenti e leggeri, lasciano protagonista il prodotto e risaltano la pavimentazione originale della Galleria, restaurata e restituita alla città. La fascia bassa degli elementi espositivi è stata pensata come un’alternanza di elementi specchiati e di ledwall che creano dinamicità. I tappeti sono in seta e lana, le sedute in pelle e velluto dai toni caldi.