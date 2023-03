Frattura alla mano sinistra per Pedro

In campo ieri con una mascherina protettiva per il viso per via di una precedente frattura al naso, Pedro si è sottoposto a degli esami specifici per capire l'entità del problema alla mano accusato contro la Sampdoria. Lo spagnolo ha rimediato una frattura a carico della mano sinistra: al calciatore è stato già applicato un tutore. Le sue condizioni verranno monitorate attentamente nei prossimi giorni, anche per stabilire con certezza i tempi di recupero.

Questo il comunicato ufficiale della Lazio:

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez ha riportato nel corso dell’incontro di ieri una frattura a carico della mano sinistra.

Al calciatore è già stato applicato uno specifico tutore e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano".

Fantacalcio.it per Adnkronos