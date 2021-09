Frecce tricolori, capitano donna: "Sognavo guardando air show e ora volo sul Tornado"

(dall’inviata Silvia Mancinelli) "Da piccola vedevo gli air show, quegli aerei così grandi, che facevano quel rumore. E' stato lì che ho deciso sarebbero stati la mia vita". Lo racconta all’Adnkronos il capitano Rossella Ventura, 28 anni, nell’Aeronautica Militare da quando ne aveva 19.

"Sono entrata in accademia appena presa la maturità scientifica - spiega - Sono stata poi nelle scuole di volo in Texas e poi, tornata in Italia, ho completato l’addestramento a Lecce sul 339, il 346 e adesso volo sul Tornado".

Nessuna discriminazione nell’Aeronautica Militare. "L’iter di carriera è assoluta uguale per uomo e donna - dice il capitano - al giorno d’oggi, addirittura, la donna col più alto grado è tenente colonnello e nel 2024 vedrete la prima donna colonnello".