Freddy inaugura nuovo showroom a Milano

Freddy, il brand marchio di abbigliamento che coniuga l’athleisure e 'The Art of Movement', dopo oltre 15 anni dall’apertura del suo primo store milanese, inaugura il nuovo showroom nel capoluogo lombardo. All’interno dei Superstudio di Via Tortona 27, prende vita uno spazio di circa 750mq comprensivo di uffici, showroom e un palco con mega led-wall. Pensato per accogliere eventi, il palco ha ospitato in occasione dell'inaugurazione uno spettacolo all’insegna di 'The Art of Movement'.

Protagonisti i ragazzi dello show televisivo 'Amici', di cui il marchio è già sponsor tecnico e fornitore ufficiale. Il legame con il talent show è proseguito anche quest’anno all’interno di una collaborazione di successo che ha visto il brand vestire gli allievi durante la loro permanenza nella scuola. Nel corso della serata, Aaron, Wax, Isobel, Maddalena e il vincitore Mattia, hanno portato sul palco tutta l’energia della loro arte. Nel nuovo spazio sarà possibile scoprire un’ampia selezione di capi con un’area dedicata alla collezione Active, oltre a un’esposizione completa e puntuale delle linee Sportstyle e Lifestyle. Per raccontare le nuove tendenze non mancheranno progetti speciali e collezioni esclusive, dedicate in ogni stagione.