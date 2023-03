Fridays for Future torna in piazza, oggi 3 marzo 2023 va in scena un nuovo sciopero per il clima. In particolare, a Bologna è in programma un corteo che alle 9 parte da Piazza San Francesco. La manifestazione, secondo l'itinerario, si snoderà verso piazza Malpighi, via del Fossato, via Saragozza, via Urbana, via Masilli, via Garibaldi, via Farini. Quindi il percorso prevede il passaggio a via Castiglione e via Rizzoli prima dell'arrivo a piazza Maggiore.