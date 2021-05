Frigomeccanica presenta Hangar, il nuovo banco refrigerato per il settore food

Milano, 28 Maggio 2021

Frigomeccanica, azienda leader nella produzione di sistemi di refrigerazione commerciale per carni, salumi, formaggi, gastronomia, pesce e pane, ha presentato il nuovo banco Hangar.

HANGAR

La vetrina refrigerata perfetta per i tuoi prodotti, dove prestazioni e visual si incontrano come non era mai successo in passato. Hangar è un banco refrigerato top di gamma, caratterizzato da una struttura in plexiglass dall’assoluta trasparenza in grado di migliorare sensibilmente la visibilità del prodotto da esporre.

L’impianto di refrigerazione è disponibile in diverse versioni specificatamente studiate per macelleria, salumeria e vendita di formaggi.

Questo arredo professionale può essere dotato di Frigoconnect l'esclusiva tecnologia di Frigomeccanica che consente il monitoraggio a distanza del funzionamento macchina, consente di variare i parametri di set macchina, di registrare e immagazzinare i dati in un Cloud.

Il sistema funziona su Computer con connessione Wi-Fi, bluetooth, 3G con sim , inoltre in una delle 2 varianti ha anche un’App di gestione per dispositivi mobili quali telefonini e tablet.

LE NUOVE PROPOSTE PER LA REFRIGERAZIONE FOOD DI FRIGOMECCANICA

Secondo Enzo Di Serafino, responsabile commerciale di Frigomeccanica, i nuovi banchi e vetrine refrigerate di Frigomeccanica sono pronti a soddisfare tutte le esigenze di design, tecnologia e funzionalità dei negozi che vogliono gestire il proprio core business in modo moderno e profittevole.

MIRAGE SQUARED

Banco specifico per carne, salumi e latticini. La sua versatilità consente l’inserimento della tavola calda, l’esposizione di pane e pasticceria o di pesce fresco. L’eleganza del design si unisce alla elevata tecnologia di costruzione ed ai materiali più innovativi, rendono il Mirage Deluxe e Tech adatti ad ogni ambiente di lavoro.

POLO

Banco canalizzabile particolarmente adatto per massimizzare l’esposizione visiva dei prodotti alimentari. E’ disponibile sia con impianto frigorifero statico che ventilato. La terza generazione di un banco che ha basato il proprio successo sull'affidabilità, si ripropone con un nuovo design, una vasta gamma di accessori e scaffalatura per ogni esigenza.

FJORD

Fjord è costituito da una serie completa di banchi murali refrigerati aperti e chiusi, con motore sia interno che esterno. La gamma comprende moduli di diverse lunghezze tutti canalizzabili tra loro.

SVEN

Sven è il banco murale refrigerato dalla profondità ridotta, studiato per coloro che necessitano di esporre una notevole quantità di prodotti nel minimo spazio. È disponibile sia con motore interno che remoto. Il colore interno di Sven può essere nero, bianco o inox lucido, mentre il pannello anteriore esterno nei colori di serie o in legno.

FRIGOCONNECT: TECNOLOGIA 4.0

FRIGOCONNECT è l’innovativo sistema di Cloud, monitoraggio, assistenza a distanza e registrazione dati di Frigomeccanica applicabile a tutti i prodotti refrigerati. Consente il monitoraggio a distanza del funzionamento macchina, consente di variare i parametri di set macchina, di registrare e immagazzinare i dati in un Cloud.

Il sistema funziona su Computer con connessione Wi-Fi, bluetooth, 4G con sim , inoltre in una delle 2 varianti è disponibile un’APP di gestione per dispositivi mobili quali telefonini e tablet.

Tra i vantaggi di FRIGOCONNECT la possibilità di diagnosi e risoluzione dei problemi a distanza. Assistenza da parte della casa madre con verifica e modifica di parametri di funzionamento. Notifiche di allarme in caso di malfunzionamento. Disponibilità dei dati di HACCP e di funzionamento in formato Excel per gli ultimi 5 anni.

Per maggiori informazioni è possibile visitare questa pagina.

IL GRUPPO FRIGOMECCANICA

Il gruppo Frigomeccanica, realtà completamente italiana, è presente sul mercato con i marchi Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar. Gli stabilimenti di produzione sono dislocati nel centro italia, in provincia di Teramo, esattamente in prossimità dello snodo autostradale A14 – A24.

Occupa 150 dipendenti su una superficie coperta di oltre 40.000 mq. La produzione, supportata da attrezzature e macchine ultramoderne, comprende arredamenti bar, vetrine per gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia, arredi per panetteria e pubblici esercizi in genere.

In 40 anni di attività, punto di forza dell’azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale.

La filosofia ispiratrice di ogni linea di prodotti d’arredo e refrigerazione di Frigomeccanica si basa su tre componenti fondamentali: modularità, efficienza tecnica, design.

Gli arredamenti bar, le vetrine frigorifere per l’esposizione e la vendita di generi alimentari, le vetrine per i negozi di pasticceria e di panetteria sono tutti modulari e componibili.

Per ciascuna di dette linee di prodotto, la modulistica è tanto ampia e versatile che consente di arredare ogni tipo di ambiente, e di soddisfare le più varie esigenze.

