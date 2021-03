Frigomeccanica presenta il primo showroom virtuale per Horeca e Food

(Milano, 23 marzo 2021)

Frigomeccanica, azienda leader nella produzione di arredi professionali e refrigerazione commerciale per i settori HO.RE.CA. e Food, ha presentato il suo showroom in versione virtuale.

LO SHOWROOM VIRTUALE DI FRIGOMECCANICA

Da oggi interior designer e consumatori finali hanno la possibilità di scoprire gli arredi, i banchi e le vetrine prodotte da Frigomeccanica in un modo tutto nuovo, camminando con le loro gambe all’interno di uno showroom virtuale. In questo modo i prodotti possono essere guardati in tutte le loro angolazioni.

Entrando nello showroom virtuale è possibile scoprire i prodotti Frigomeccanica fin nei più piccoli dettagli, tra le funzioni più avanzate è disponibile il metro virtuale, con il quale è possibile misurare ogni singolo componente di arredi, banchi e vetrine per pasticceria, bar, gelateria e tutto il comparto food.

Per entrare nello showroom virtuale di Frigomeccanica clicca qui.

ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

Utilizzando la tecnologia Frigoconnect, ora applicabile su tutte le vetrine Frigomeccanica, è possibile accedere allo sgravio fiscale per la transizione all’Industria 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2021.

Le vetrine equipaggiate con il sistema di controllo e connettività 4.0 Frigoconnect, si connettono in rete tramite un'app per la gestione remota del banco, con incluso servizio di messaggeria "push" ed invio dei dati di funzionamento verso piattaforma cloud.

FRIGOCONNECT è l’innovativo sistema di Cloud, monitoraggio, assistenza a distanza e registrazione dati di Frigomeccanica applicabile a tutti i prodotti refrigerati. Consente il monitoraggio a distanza del funzionamento macchina, consente di varia-re i parametri di set macchina, di registrare e immagazzinare i dati in un Cloud.

Il sistema funziona su Computer con connessione Wi-Fi, bluetooth, 4G con sim , inoltre in una delle 2 varianti è disponibile un’APP di gestione per dispositivi mobili quali telefonini e tablet.

Tra i vantaggi di FRIGOCONNECT la possibilità di diagnosi e risoluzione dei problemi a distanza. Assistenza da parte della casa madre con verifica e modifica di parametri di funzionamento. Notifiche di allarme in caso di malfunzionamento. Disponibilità dei dati di HACCP e di funzionamento in formato Excel per gli ultimi 5 anni.

Per maggiori informazioni è possibile visitare questa pagina.

ARREDO BAR OXIDE, LO STILE CONTEMPORANEO

Oxide è la linea di arredo bar caratterizzata da uno stile contemporaneo e urbano, in cui spiccano i pannelli frontali in acciaio verniciato a polvere con essenziali disegni ottenuti da sequenze di fori illuminati su sfondo colorato.

Viene garantita la massima personalizzazione potendo scegliere tra un'ampia gamma di colorazioni e texture con originali effetti superficiali per piano di servizio, profili in alluminio e alzate. Il cliente può adattare come meglio crede l'arredamento inserendo moduli per aggiungere banchi drop-in, una o più vetrine refrigerate e pozzetto per il gelato.

Banchi e retrobanchi possono avere strutture in legno o in metallo, con opportunità di modificare l'altezza dei piani di lavoro in base a specifiche esigenze. Non manca nemmeno una numerosa scelta di accessori da inserire negli arredi per incrementare la funzionalità.

Anche le alzate offrono diverse varianti partendo da semplici e tradizionali ripiani in vetro, per arrivare a più moderne strutture con profilati in alluminio lucidato o verniciato, mensole in cristallo, contenitori in legno e l'immancabile illuminazione a LED.

Guarda l’arredo bar OXIDE

SLACK, L’ARREDO BAR CAMALEONTICO

L'aggettivo che meglio descrive la linea di arredo bar Slack è, senza dubbio, trasfor-mista. Del resto basta dare uno sguardo alla numerosa gamma di finiture, colori, ma-teriali e accessori utilizzati per creare 7 versioni, ognuna con un suo stile originale per meglio adattarsi alle più svariate situazioni ed esigenze del tuo locale.

Guarda l’arredo bar Slack

IL GRUPPO FRIGOMECCANICA

Il gruppo Frigomeccanica, realtà completamente italiana, è presente sul mercato con i marchi Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar. Gli stabilimenti di produzione sono dislocati nel centro italia, in provincia di Teramo, esattamente in prossimità dello snodo autostradale A14 – A24.

Occupa 150 dipendenti su una superficie coperta di oltre 40.000 mq. La produzione, supportata da attrezzature e macchine ultramoderne, comprende arredamenti bar, vetrine per gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia, arredi per panetteria e pubblici esercizi in genere.

In 40 anni di attività, punto di forza dell’azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale.

La filosofia ispiratrice di ogni linea di prodotti d’arredo e refrigerazione di Frigomeccanica si basa su tre componenti fondamentali: modularità, efficienza tecnica, design.

Gli arredamenti bar, le vetrine frigorifere per l’esposizione e la vendita di generi alimentari, le vetrine per i negozi di pasticceria e di panetteria sono tutti modulari e componibili. Per ciascuna di dette linee di prodotto, la modulistica è tanto ampia e versatile che consente di arredare ogni tipo di ambiente, e di soddisfare le più varie esigenze.

Frigomeccanica

Arredi professionali per il settore Ho.Re.Ca e Food

Via del Progresso 10, Zona Ind.le

64023 Mosciano S.Angelo (TE)

Tel. 085 80793

email info@frigomeccanica.com

website https://www.frigomeccanica.com/

Per info sul comunicato stampa:

Andrea Pilotti

Responsabile marketing digitale

email andrea.pilotti@gmail.com