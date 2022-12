Frizz Cafè: l’eccellenza del panettone fra tradizione e artigianalità

L’azienda pugliese lancia sul mercato il Panettone d’autore, il dolce tradizionale in stile gourmet, grazie alla collaborazione con lo chef Michelangelo Sparapano

Il Natale è alle porte. E come da tradizione, le strade dei piccoli e grandi centri si riempiono di colori e profumi tradizionali. Le strade, ma anche le tavole. Soprattutto in Italia, patria del buon cibo e culla di uno dei più famosi dolci tradizionali: il panettone. Prodotto che, al di là della produzione industriale, sta riscoprendo un nuovo fascino grazie all’artigianalità. E grazie a realtà che ogni anno sperimentano nuove ricette.

È questo il caso dell’azienda pugliese Frizz Cafè, che ha lanciato sul mercato una linea di panettoni gourmet, i Panettoni d’autore, realizzata con la collaborazione del noto chef Michelangelo Sparapano:

«Abbiamo puntato all’eccellenza – spiega il Ceo Giuseppe Lampugnani – sia negli ingredienti che nell’estetica». Formula che caratterizza ormai da anni il concetto di artigianalità firmato Frizz Cafè, i cui pasticcieri, assieme alla famiglia Lampugnani, si confrontano quotidianamente sulla scelta dei prodotti da utilizzare.

Cioccolato ai lamponi, limoncello, fichi e rum, caffè e mandorle. Sono soltanto alcuni dei Panettoni d’autore realizzati quest’anno.

«Il lavoro è stato lungo e appassionante – prosegue Lampugnani – Abbiamo unito la creatività dello chef Sparapano alla dedizione che la nostra famiglia impiega in azienda».

Sì, perché l’artigianalità richiede tutto questo: sperimentazione, cura dei dettagli, continua ricerca di nuove formule. E se a questo si aggiunge la passione per il mestiere, il risultato non può che essere l’eccellenza.

«La passione indubbiamente è un imprescindibile stimolo di partenza – conferma il Ceo del Frizz – ma da sola non basta. In azienda teniamo molto alla formazione, in ogni settore: dalla pasticceria al servizio, fino alla comunicazione».

È così che il Frizz Cafè, da attività a conduzione familiare, si è trasformata in pochi anni in una vera e propria azienda, che oggi conta cinque punti vendita. Pronti ad augurare a tutti le migliori festività. All’insegna di una tradizione che strizza l’occhio alle novità. Proprio come i panettoni firmati Frizz Cafè.

Contatti: https://www.frizzcafe.it/