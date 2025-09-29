Fronte est e Flotilla, informativa del Ministro della Difesa alla Camera e al Senato

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto prima alla Camera e poi al Senato per riferire sull’attacco subito da alcune imbarcazioni della Global Summit Flotilla diretta a Gaza e sulla situazione del Fronte est a seguito di ripetute violazioni dello spazio aereo in Polonia e in Estonia da parte di droni e velivoli russi. Sul primo tema, Crosetto, dopo aver espresso la ferma condanna per quanto accaduto, ha dichiarato di aver disposto l’invio di un’altra nave della Marina Militare ovvero la fregata Alpino in sostituzione della fregata Fasan e che “la nostra attenzione è far capire ai membri della flottiglia che una volta usciti dalle acque internazionali nessuno potrà garantire loro la sicurezza”. Nonostante l’invio di navi italiane, Crosetto ha affermato che “non è nostra intenzione muovere le navi militari per fare la guerra a un Paese amico”. Durante l’informativa, il Ministro ha inoltre definito la situazione “preoccupante”, auspicando che venga accolta “la soluzione di portare gli aiuti umanitari della Flotilla a Cipro e, poi, mediante intervento della Cei, farli giungere a Gaza”. In relazione alla situazione sul fianco orientale Crosetto ha detto: “le recenti violazioni dello spazio aereo della Nato da parte di assetti e velivoli da parte della Russia sono un campanello d’allarme che non possiamo ignorare, specie lo sconfinamento in territorio polacco con oltre 20 droni è stato il più grave dall’inizio del conflitto in Ucraina, ma è grave anche quanto accaduto sui cieli dell’Estonia dove due F35 hanno intercettato aerei russi e li hanno scortati fuori dallo spazio aereo estone, per fortuna senza incidenti”. Crosetto ha quindi proseguito ricordando che “l’Italia è tra i principali contributori della sicurezza sul fianco est, perseguendo l’obiettivo di non cedere alle provocazioni per evitare che la situazione degeneri”. In conclusione, dell’intervento, il Ministro ha accennato ad un piano nazionale per proteggere le infrastrutture strategiche anche mediante sistemi anti-droni già attivi, ad esempio, presso l’aeroporto di Roma.

I video delle informative del Ministro Crosetto