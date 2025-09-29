circle x black
Cerca nel sito
 

Fronte est e Flotilla, informativa del Ministro della Difesa alla Camera e al Senato

29 settembre 2025 | 18.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto prima alla Camera e poi al Senato per riferire sull’attacco subito da alcune imbarcazioni della Global Summit Flotilla diretta a Gaza e sulla situazione del Fronte est a seguito di ripetute violazioni dello spazio aereo in Polonia e in Estonia da parte di droni e velivoli russi. Sul primo tema, Crosetto, dopo aver espresso la ferma condanna per quanto accaduto, ha dichiarato di aver disposto l’invio di un’altra nave della Marina Militare ovvero la fregata Alpino in sostituzione della fregata Fasan e che “la nostra attenzione è far capire ai membri della flottiglia che una volta usciti dalle acque internazionali nessuno potrà garantire loro la sicurezza”. Nonostante l’invio di navi italiane, Crosetto ha affermato che “non è nostra intenzione muovere le navi militari per fare la guerra a un Paese amico”. Durante l’informativa, il Ministro ha inoltre definito la situazione “preoccupante”, auspicando che venga accolta “la soluzione di portare gli aiuti umanitari della Flotilla a Cipro e, poi, mediante intervento della Cei, farli giungere a Gaza”. In relazione alla situazione sul fianco orientale Crosetto ha detto: “le recenti violazioni dello spazio aereo della Nato da parte di assetti e velivoli da parte della Russia sono un campanello d’allarme che non possiamo ignorare, specie lo sconfinamento in territorio polacco con oltre 20 droni è stato il più grave dall’inizio del conflitto in Ucraina, ma è grave anche quanto accaduto sui cieli dell’Estonia dove due F35 hanno intercettato aerei russi e li hanno scortati fuori dallo spazio aereo estone, per fortuna senza incidenti”. Crosetto ha quindi proseguito ricordando che “l’Italia è tra i principali contributori della sicurezza sul fianco est, perseguendo l’obiettivo di non cedere alle provocazioni per evitare che la situazione degeneri”. In conclusione, dell’intervento, il Ministro ha accennato ad un piano nazionale per proteggere le infrastrutture strategiche anche mediante sistemi anti-droni già attivi, ad esempio, presso l’aeroporto di Roma.

I video delle informative del Ministro Crosetto

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fronte est Flotilla Gaza Polonia Estonia Russia
Vedi anche
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza