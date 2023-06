Fs: da frecce a regionali 6.660 collegamenti al giorno, 11 mila corse bus

Frecce, Intercity, Regionale e Fse garantiranno in Italia oltre 6.600 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono circa 11.000 corse bus di Busitalia e Fse. In Europa, nuovo mercato domestico del Gruppo FS, saranno oltre 3.300 i collegamenti complessivi al giorno in treno e 8.000 le corse bus. Tema centrale dell’estate 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo FS è l’intermodalità: la pianificazione del viaggio, infatti, sarà più completa anche grazie alla rinnovata app di Trenitalia, che consentirà in maniera semplice di acquistare treni, bus e parcheggi del Gruppo Ferrovie dello Stato per pianificare soluzioni di primo e ultimo miglio, fino ad arrivare a pianificare il viaggio non più soltanto da stazione a stazione, ma dal punto di partenza alla destinazione finale.

Sulla rete ferroviaria italiana correranno oltre 250 Frecce al giorno, per oltre 120.000 posti offerti ai clienti nazionali e internazionali. In totale, saranno quindi oltre 120 le destinazioni marittime, di montagna o le città d’arte servite. Aumentano e migliorano i collegamenti verso il Sud tra Milano e Napoli, per un totale di 68 Frecciarossa al giorno e oltre 30.000 posti offerti. Il collegamento “business” per eccellenza, il Milano-Roma, potrà inoltre contare su 4 Frecciarossa in più al giorno, per un totale di ben 94 collegamenti quotidiani e oltre 45.000 posti offerti, con una frequenza media di circa un treno ogni 15 minuti nelle ore di punta. Sulle Frecce i passeggeri potranno viaggiare con più gusto e con il massimo comfort grazie al nuovo servizio di ristorazione a bordo – che riguarda anche l’offerta nei FrecciaLounge e nei FrecciaClub in Italia – sviluppato all’insegna della sostenibilità, che si riflette sulla scelta del packaging e delle materie prime selezionate. L’offerta dei collegamenti in treno si arricchisce con quelli su gomma grazie a oltre 20 Freccialink che, soprattutto nel fine settimana, raggiungeranno alcune delle località più belle di mare e di montagna.

Oltre 120 gli Intercity, di cui 24 Intercity Notte, a disposizione dei viaggiatori per una copertura sempre più capillare e attenta alle esigenze dei passeggeri. L’offerta estiva dell’Intercity, pensata per soddisfare chi si sposta verso città, località marittime e di montagna, si arricchisce di nuove fermate: 100 in più al giorno, per un incremento pari al 42% rispetto allo scorso anno. Un’offerta arricchita con sei nuovi collegamenti per alcune località della Costa degli Dei (Vibo Marina, Tropea – che può contare su due collegamenti in più rispetto alla scorsa estate - Ricadi, Nicotera), e il nuovo collegamento del weekend Milano-Savona. Novità anche per gli amanti della montagna: dopo lo straordinario successo ottenuto nel “periodo invernale”, verrà riproposto il prolungamento per Bardonecchia. Confermata l’offerta Eurocity con 40 collegamenti giornalieri, ai quali si aggiungono 8 collegamenti Euronight tra l’Italia, l’Austria e la Germania, con la nuova offerta che, dall’11 giugno al 10 settembre, collegherà Ancona con Monaco e Vienna con fermate intermedie presso le principali località della Riviera Adriatica. Infine, per i collegamenti La Spezia-Genova-Milano per Monaco e Vienna sono previste le nuove fermate in Liguria a Monterosso e Santa Margherita Ligure.

Tra gli oltre 6000 treni al giorno del Regionale si evidenziano più servizi in Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. In estate il numero dei collegamenti sarà intensificato per favorire la scoperta dei meravigliosi territori con 42 collegamenti aggiuntivi nei giorni feriali e 59 collegamenti aggiuntivi nei giorni festivi per un totale di 1.700 località italiane raggiungibili sia in treno, sia con la combinazione treno+bus. Riconfermati gli speciali “Treni del mare” tra Lombardia e le spiagge del Ponente e Levante Ligure, i treni “Line”, con le novità del Cerrano Line e del Collio Line, con fermate strategiche presso alcune delle più note e belle destinazioni estive, i “treni-bici”, perfetti anche per le uscite di grandi gruppi in Friuli, Veneto, Marche e Abruzzo. I treni regionali saranno sempre più nuovi ed efficienti: entro la fine dell’anno la flotta del Regionale di Trenitalia, infatti, sarà arricchita con 26 treni ibridi Blues e 44 treni Rock e Pop. La novità più attesa dalle famiglie è la promozione Junior Estate che, dal lunedì al venerdì, consente di far viaggiare gratuitamente i ragazzi fino a 15 anni non compiuti accompagnati da un adulto pagante.

Più completa e integrata l’offerta intermodale treno e aereo, con 19 aeroporti collegati alle stazioni. Trenitalia conferma l’attenzione verso gli amici a 4 zampe da portare in vacanza. I cani viaggeranno gratis fino al 15 settembre sulle Frecce e fino al 5 settembre su Intercity. Sul Regionale, la novità di quest’estate è rappresentata dall’offerta dog in tour: la speciale promo - che si affianca a Italia in Tour - che consente di portare a bordo dei treni regionali per un numero illimitato di viaggi il proprio amico a quattro zampe al guinzaglio. Gli animali di piccola taglia che possono essere tenuti nel trasportino viaggiano gratis a bordo di tutti i treni di Trenitalia.