Fs, giallo su 'incursione notturna' in sede Roma: ignoti rovistano in vari uffici

E' giallo sull'incursione notturna che sarebbe avvenuta tra il 6 e il 7 giugno scorsi nella sede di Ferrovie dello Stato in piazza della Croce rossa a Roma. A quanto apprende l'Adnkronos, ignoti avrebbero forzato una porta laterale del palazzo dove si trova la direzione delle Fs, rovistando in diversi uffici, apparentemente senza portare via nulla. Della vicenda sono stati informati i Carabinieri, al cui vaglio sono ora le immagini delle telecamere. A quanto trapelato, nel mirino degli autori dell'incursione ci sarebbe stato anche l'ufficio del neo amministratore delegato Luigi Ferraris, ma fonti di Fs smentiscono risolutamente che gli ignoti siano riusciti a entrare nella stanza dell'ad.