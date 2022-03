Fs sotto attacco hacker: stop vendita biglietti in stazioni, ok online

Problemi nelle stazioni per i passeggeri che devono acquistare i biglietti a seguito di un attacco hacker sulla rete informatica di Trenitalia e Rfi. La vendita è stata sospesa nelle biglietterie fisiche e nei self service. Regolare il sistema per l'acquisto online. I passeggeri sono autorizzati a salire a bordo treno e presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto senza sovrapprezzo. Qualche limitato problema si manifesta nell'aggiornamento dei sistemi di informazione al pubblico nelle stazioni, che vengono tuttavia supportati e integrati da annunci audio.