Ftse Mib chiude positivo

Nuova seduta di rialzi per l’azionario a Piazza Affari. Dopo una prima parte incerta, i listini europei hanno preso coraggio in scia della pubblicazione del Bollettino Economico della Banca Centrale Europea. Nello studio, l’istituto guidato da Christine Lagarde ha escluso un ritiro prematuro delle misure di sostegno e stimato che le pressioni sui prezzi rimarranno nel complesso contenute.

Indicazioni positive sono arrivate anche da S&P, che ha rivisto al rialzo le stime di crescita sul PIl di Eurolandia (4,4% nel 2021, 4,5% nel 2022). Sale anche il dato relativo il nostro Paese che, al 4,7% ed al 4,2% ad aprile, ora per il il biennio 21-22 è atteso al 4,9%.

Sul Ftse Mib, che si è fermato a 25.422,22 punti (+1,38%), le azioni Pirelli hanno chiuso in positivo (+0,2%) nonostante gli analisti di Goldman Sachs abbiano ridotto la valutazione sulle azioni a “vendere”. Citigroup ha invece fatto sapere di aver alzato, da “sell” a “neutral” la valutazione su Campari (+2,33%).

Giornata di guadagni per Diasorin e Amplifon, salite rispettivamente del 3,2 e del 2,61 per cento. Tra le performance migliori troviamo anche STMicroelectronics (+1,95%). La società ha annunciato di aver completato il piano di buyback e l’avvio di una partnership con Tower Semiconductor in base al quale St ospiterà Tower nella fabbrica di Agrate Brianza.

Nel comparto del risparmio gestito, +1,95% di Banca Generali mentre tra i bancari UniCredit ha segnato un +2,76% ed Intesa Sanpaolo un +2,07%.

Sul mercato dei titoli di Stato troviamo il segno meno dello spread Btp-Bund, sceso dell’1,6% a 110 punti base. Oggi il Tesoro ha collocato tramite sindacato la prima tranche del nuovo CCTeu con scadenza 15 aprile 2029. Il bond, emesso per 6 miliardi di euro, è stato collocato al prezzo di 99,689, corrispondente ad un rendimento pari a 69 punti base sull’euribor a 6 mesi.(In collaborazione con money.it).