FTX, arriva la class action

L’improvviso collasso di FTX rischia di trasformarsi in una lunga agonia, con investitori ed ex partner intenzionati a ottenere a tutti i costi la restituzione del denaro investito. È recente infatti la notizia della deposizione di una class action contro la piattaforma e il suo fondatore ed ex amministratore delegato, Sam Bankman-Fried. Tra i promotori della richiesta, banche che hanno legato i propri destini al settore fintech, come la bahamense Deltec Bank, e le americane Signature e Silvergate.