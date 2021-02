Fuga di monossido, scrittore Manfredi e la moglie in ospedale

(Adnkronos)

Sono lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie le due persone trasportate in ospedale per aver esalato un gas, molto probabilmente monossido di carbonio, nel loro appartamento di via dei Vascellari, a Roma. A chiamare i soccorsi è stata la figlia che non riusciva a mettersi in contatto con loro. I due sono stati trovati sul letto e soccorsi dal 118. Sono stati ricoverati uno al San Camillo e all'Umberto I.

Sul posto polizia e vigili del fuoco che stanno verificando da dove potrebbe esser fuoriuscita la perdita, forse da una caldaia. Si attendono i rilievi della scientifica che sta raggiungendo l’appartamento.