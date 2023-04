Fuga documenti Pentagono, intercettato anche Guterres

Gli Stati Uniti hanno intercettato conversazioni tra il segretario generale António Guterres e funzionari dell'Onu. E' quanto emerge da quattro documenti classificati del Pentagono, che sono stati sottratti e diffusi online dal 21enne aviere Jack Teixeira, che il Washington Post ha ottenuto. Dai documenti emerge "l'indignazione" di Guterres per il fatto che gli era stato negata una visita nelle regioni in guerra dell'Etiopia e la frustrazione nei confronti di Volodymyr Zelensky.

Le intercettazioni riguardo all'Ucraina, mostrano che Guterres "non era contento" di doversi recare in Ucraina, all'inizio di marzo, subito dopo le missioni in Africa, Svizzera, Iraq e Qatar, per incontrare personalmente il presidente ucraino. Secondo fonti dell'Onu, citate dal Post, questo era dovuto alla lunghezza del viaggio, con 11 ore di macchina fino a Kiev dopo il viaggio da New York su voli di linea.

Inoltre, dopo il suo incontro con Zelensky l'8 marzo, Guterres, parlando con il suo portavoce, Stephane Dujarric, si disse "veramente arrabbiato" per il fatto che il presidente ucraino l'avesse coinvolto, senza avvisarlo, in una cerimonia per la giornata internazionale della donna, in cui il segretario generale sembrava congratularsi con militari ucraini. Il documento sottolinea che Guterres "ha cercato di non sorridere per tutta la cerimonia".