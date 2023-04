Fuga notizie Usa, Teixeira di fronte al giudice: incriminato formalmente

Il 21enne aviere accusato di detenzione e trasmissione non autorizzate di informazioni di difesa nazionale. Alla fine dell'udienza nel tribunale di Boston l'urlo del padre: "Ti voglio bene Jack"

Jack Teixeira è comparso di fronte al giudice David Hennessy di Boston che l'ha incriminato formalmente. Sono due i capi di imputazione che sono stati contestati al 21enne aviere: "Detenzione e trasmissione non autorizzate di informazione di difesa nazionale" e "non autorizzato prelievo e detenzione di documenti classificati". E' stata fissata per mercoledì la prossima udienza: fino ad allora l'imputato rimarrà agli arresti.

Secondo quanto riferisce la Cnn, il giovane è entrato in aula in manette, e tra il pubblico vi erano tre suoi familiari. Alla fine dell'udienza, un uomo ha gridato "ti voglio bene Jack", e Teixeira, che veniva portato fuori dall'aula, ha risposto senza girarsi, "anche io papà".