FUJIFILM Europe presenta una nuova soluzione su misura virtuale per risolvere le difficoltà che si trovano ad affrontare gli endoscopisti nella misurazione dei polipi

DÜSSELDORF, Germania, 21 aprile 2023 /PRNewswire/-- Un nuovo sondaggio condotto fra 300 endoscopisti ha rivelato che quasi il 70% degli endoscopisti ha convenuto che la misurazione corretta dei polipi è fondamentale per ottenere una diagnosi accurata.

Questo sondaggio ha rilevato che la maggior parte degli endoscopisti ha attualmente difficoltà a misurare con precisione i polipi: quasi il 75% di loro afferma che sarebbe necessario uno strumento più preciso per la misurazione.

Per supportare gli endoscopisti, Fujifilm Europe ha presentato SCALE EYE, una soluzione su misura virtuale progettata per supportare gli endoscopisti nella stima delle dimensioni delle lesioni del colon. Integrato nella piattaforma ELUXEO Ultra di Fujifilm, SCALE EYE consente agli endoscopisti di misurare i polipi in modo più accurato e, di conseguenza, di aiutare i medici a determinare il trattamento necessario semplicemente premendo un interruttore.

Nonostante il 90% degli endoscopisti concordi sull'importanza della misurazione dei polipi, la maggior parte utilizza stime visive, biopsia aperta con pinze o righelli endoscopici piuttosto che soluzioni innovative.

Il cancro al colon è il secondo tipo di tumore più frequente in Europa; esso ha rappresentato il 12,7% di tutte le nuove diagnosi oncologiche del 2020.[1] La diagnosi e la diagnosi precoce del cancro e delle lesioni pre-cancerose hanno dimostrato di migliorare significativamente la diagnosi del paziente.[2]

Il Prof. Cesare Hassan, Professore associato di gastroenterologia, Humanitas University, Italia, ha dichiarato: "SCALE EYE è una tecnologia rivoluzionaria di Fujifilm. Non è un'evoluzione, è una rivoluzione. È rivoluzionario perché prima non era possibile misurare la lesione nel colon in maniera così precisa. È di grande interesse clinico anche perché le dimensioni del polipo indicano se il paziente debba essere sottoposto a monitoraggio post-polipectomia.

Secondo il sondaggio, l'88% degli endoscopisti ha scoperto che la caratterizzazione dei polipi, possibile anche attraverso la tecnologia CAD-EYE di Fujifilm, è fondamentale per ottenere una diagnosi accurata.

Saskia Papa, Senior Product Manager presso Fujifilm Europa GmbH, ha dichiarato:

"La nostra nuova ricerca dimostra chiaramente che SCALE EYE rappresenta un ulteriore passo in avanti nelle tecnologie a sostegno della lotta contro il cancro del colon-retto. I risultati dello studio rispecchiano ciò che abbiamo appreso, in tutti i nostri mercati, sul ruolo potenzialmente trasformativo di questa soluzione a livello visivo per garantire la rilevazione e la caratterizzazione accurata delle lesioni. Con SCALE EYE, abbiamo la reale opportunità di supportare ulteriormente i medici per migliorare la qualità delle colonoscopie, dallo screening al trattamento e, infine, migliorare la vita dei pazienti. Non vediamo l'ora di condividere questa tecnologia con i partecipanti all'evento ESGE 2023 a Dublino".

Informazioni su SCALE EYE

Come funziona

Il sistema SCALE EYE include l'endoscopio EC-760S-A/M, L, recentemente sviluppato, dotato di un laser di classe 1. Il punto laser è visibile all'interno dell'immagine endoscopica. La posizione del punto laser cambia rispetto alla distanza tra la punta dell'endoscopio e l'oggetto. In base alla posizione del punto laser, la dimensione dell'intervallo di misura si regola automaticamente.

Interfaccia utente

Le dimensioni della misura variano da 5 mm su 10 mm a 20 mm e l'attivazione e la disattivazione della funzione possono essere gestite semplicemente dall'interruttore dell'endoscopio. La misura virtuale viene visualizzata sullo stesso monitor endoscopico in tempo reale e non richiede un monitor separato. Il software per SCALE EYE (EW10-VM01) può essere installato nell'unità di espansione EX-1, che può essere utilizzata anche per il rilevamento e la caratterizzazione CAD EYE[3].

Informazioni su ELUXEO Ultra

Il sistema Eluxeo Ultra di Fujifilm è una delle prime piattaforme endoscopiche a rilevare e caratterizzare le lesioni in tempo reale. Migliora l'attuale sistema ELUXEO di Fujifilm incorporando SCALE EYE, una funzione di misura virtuale in tempo reale progettata per aiutare gli endoscopisti a stimare le dimensioni delle lesioni del colon, e ColoAssist PRO, il nostro sistema di visualizzazione dell'endoscopio in tempo reale per fornire un pacchetto completo agli endoscopisti. Queste sono le ultime aggiunte alla famiglia delle tecnologie endoscopiche ELUXEO Ultra, che seguono il lancio di CAD EYE, una funzione di rilevamento e caratterizzazione dei polipi del colon che utilizza la tecnologia IA. La piattaforma ELUXEO Ultra ospiterà una serie di strumenti e tecnologie futuri man mano che si evolvono, quindi il miglior sistema endoscopico di Fujifilm per i pazienti di oggi rimarrà così domani.

