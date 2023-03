Ridurre i danni per i fumatori adulti che non riescono – o non vogliono – smettere di fumare: è il tema del convegno Tabagismo e riduzione del rischio: studi scientifici ed opinioni a confronto, che ha chiuso la prima giornata di lavori della Winter School 2023 di Motore Sanità, a Pollenzo (CN), patrocinata dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.