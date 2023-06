Fumo e cenere dal Canada, è emergenza a New York. Il governatore: "Aria malsana"

Il governatore di New York Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di ''emergenza'' dopo che l'aria della città è diventata ''malsana'' a causa degli incendi in Canada. Sono scattati allarmi per l'inquinamento atmosferico che ha raggiunto livelli ''di crisi di emergenza'' a New York, ha dichiarato Hochul.

Decine di milioni di persone in Nord America si sono svegliate ieri con pericolosi livelli della qualità dell'aria. Il fumo ha ricoperto vaste aree dell'Ontario e del Quebec, mentre una foschia arancione è sospesa su gran parte degli Stati Uniti nord-orientali. Alcune città, tra cui Toronto e New York, hanno registrato per breve tempo la peggiore qualità dell'aria al mondo.

Il sindaco della città di New York, Eric Adams, ha consigliato di indossare la mascherina e di limitare tutte le attività all'aperto. La cattiva qualità dell'aria nelle città nord-orientali degli Stati Uniti, ha portato alla cancellazione di alcuni importanti eventi sportivi. Il sistema ospedaliero pubblico della città di New York ha rivelato di aver registrato un notevole aumento di pazienti con problemi respiratori dovuti all'aria piena di fumo.