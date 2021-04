Funerale principe Filippo, William e Harry tornano a parlarsi

Non è sfuggita alle telecamere e agli obiettivi dei fotografi la chiacchierata tra il principe Harry con il fratello William e la cognata Kate, al termine dei funerali del principe Filippo. I tre sono stati visti conversare all'uscita dalla Cappella di San Giorgio, dove si è svolta la funzione religiosa. Secondo le norme anti Covid, Harry, giunto dagli Usa per partecipare al funerale, dovrà ora rientrare in autoisolamento.