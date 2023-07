Funerali Berlusconi in Duomo Milano, Atm: chiusura metro e deviazioni bus

Domani, in occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi a Milano, "dalle 10 e fino al tardo pomeriggio" sarà chiusa la stazione della metro di Duomo e i treni di M1 e M3 salteranno la fermata. Lo comunica Atm su Twitter e sul suo sito. Inoltre, sempre a partire dalle 10 "numerose linee che attraversano il centro potrebbero essere deviate o interrotte temporaneamente dal passaggio di persone e autorità per i funerali di Silvio Berlusconi in piazza Duomo a Milano". Si tratta in particolare dei tram 1, 2, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27 e dei bus 54, 60, 73, 84. Atm avverte i passeggeri di "considerare maggiori tempi di viaggio e attese alle fermate più lunghe del solito".