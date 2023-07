Funerali Berlusconi, contestatrice in piazza Duomo: "Festeggio sua morte" - Video

"Una grande festa che sia morto. Potevamo seppellirlo in piazzale Loreto": questo, insieme a una serie di insulti contro Silvio Berlusconi, ha gridato una donna venuta in piazza Duomo in occasione dei funerali di Stato del leader di Forza Italia. La contestatrice è stata immediatamente aggredita verbalmente dalla folla di supporter venuti a Milano per tributare l’ultimo saluto a Berlusconi. "Lavati il cervello", alcune delle urla rivolte alla donna, che ha replicato: "Dovreste andarvi a nascondere. Siamo stati vergognosi per trent’anni anni per colpa vostra".