Funerali Berlusconi, i tifosi del Milan: "Presidente indimenticabile" - Video

Sono centinaia i tifosi del Milan scesi in piazza Duomo per dire "grazie al presidente Silvio Berlusconi che non potremo mai dimenticare". In testa gli ultras della Curva Sud, che anche ieri si sono recati ad Arcore. Dietro di loro il popolo rossonero, che proprio qui si è ritrovato in occasione di tutte le vittorie: 29 i trofei conquistati nell’era Berlusconi, il patron più vincente di sempre. "Da lui abbiamo avuto tante gioie, un presidente così non si potrà mai dimenticare, è stato il numero uno, ci è stato vicino anche nei momenti difficili", dice all’Adnkronos il 'Barone' della Curva Sud. Il luogo, piazza Duomo, è quello dei grandi festeggiamenti, ma l'atmosfera oggi è diversa: le enormi bandiere del Milan portate dai contingenti di tifosi storici non sventolano, sono chiuse, in attesa dell'arrivo del feretro di Silvio Berlusconi.