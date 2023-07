Funerali Berlusconi, “Io non sono in lutto”: immagini di una contestazione

Servizio EVAnews. "Che cosa?" "Incivile è la situazione" "Se non è il lutto sta a casa!" "Ormai queste divisioni per intelligenza dovrebbero finire. E' ora di finirla. E' ora di finirla. E' una persona morta, ne parlerà la storia" "Buffona!" "Buffona!" "Noi siamo qui per ricordare il maestro della politica, nessuno ricorderà lei! Cafona!" "Vergogna!" "Un po' di dignità umana...un po'" "Ma non sanno neanche cos'è l'umanità, loro" "Ma loro chi?" Io parlo per me stessa" "Signora, ci può spiegare perché oggi è venuta qui con questa maglietta?" "Ma io credo che non debba essere spiegato, non è già evidente? Io non sono in lutto. Non condivido il lutto nazionale perché non è stato neanche concesso a persone che sono morte per lo Stato italiano e hanno dato la loro vita". "Che libro ha?" "Il libro su Falcone". "Ha intenzione di andarsene come le chiedono?" "Assolutamente no, perché dovrei?" "Quindi vuole restare qui fino al funerale?" "Ma certo, io stavo in silenzio. In silenzio leggendomi il mio libro". "Hai avuto bisogno del funerale di Berlusconi per avere della visibilità! Buffona!".

