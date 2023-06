Funerali Berlusconi, partito da Arcore il corteo che attraversa Milano

E' partito da Villa San Martino, ad Arcore, il corteo funebre di Silvio Berlusconi. Scortato dalle forze dell'ordine, le auto con i famigliari e la compagna Marta Fascina al seguito, il feretro attraverserà Milano, 33 chilometri prima di arrivare in Duomo per i funerali di Stato del leader di Forza Italia. Fuori dai cancelli la folla raccolta ha applaudito l'ex premier, lanciando petali rossi. Un lungo applauso accompagna anche le immagini che scorrono sui due maxi schermi allestiti in piazza.