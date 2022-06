Slittano ancora i depositi delle perizie per capire le cause dell'incidente della funivia del Mottarone in cui il 23 maggio 2021 persero la vita 14 persone. Lo scorso 7 giugno i periti hanno riscontrato "3 fili lesionati a 8 millimetri dal colletto della testa fusa della traente inferiore del veicolo 3".