Funivia Mottarone, procuratore: "Nel video gli ultimi metri della cabina"

Nei video sequestrati dopo la tragedia della funivia di Mottarone, "si vede la funivia che improvvisamente torna indietro, sono immagini in bianco e nero e non particolarmente nitide". Lo spiega il procuratore capo di Verbania Olimpia Bossi in merito alle immagini dell’ultima corsa - ripresa dal sistema di video sorveglianza dell’impianto - della cabinovia precipitata domenica scorsa sul Mottatone e in cui hanno perso la vita 14 persone.

"Si vede la cabina che improvvisamente sussulta e poi la visuale è limitata", aggiunge il procuratore Bossi che precisa che si tratta di immagini del sistema di video sorveglianza: non c’è video o audio all’interno della cabinovia coinvolta nell’incidente.