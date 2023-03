Fuorisalone 2023, natura esplode in installazione Madì

"Ancestrale come il richiamo lontano di una nuova coscienza, primordiale come la vitalità della natura e del suo rinnovato valore simbolico". Con questo impulso l’artista e designer Madì, al secolo Marella Diomedi, presenta 'Atavico', l’installazione ospitata durante il Fuorisalone 2023 presso 'Lo Studio' in via San Maurilio 11, nel circuito delle 5 vie Art+Design. 'Lo Studio', fondato da Beatrice Petriccione di Vada, sin dal 1986 è un punto di riferimento nella zona per l’interior design con tessuti di arredamento e carta da parati, accessori, complementi d'arredo e mobili su misura.

Quanto ad 'Atavico', l'opera nasce dall’esigenza di riequilibrare il rapporto tra l’uomo e la natura e di definire il design come strumento di libera espressione ma anche di un cambiamento verso una progettazione sostenibile. In questo contesto, la fauna vive attraverso le creazioni di Madì: figure di animali sono protagoniste ed emergono da arredi e complementi che fungono loro da cornice.

Ciascun pezzo è unico e realizzato a partire da vecchi mobili e oggetti abbandonati, restaurati e decorati a mano con tecniche artigianali, in linea con lo spirito 'art craft design' delle 5vie, dove convivono antichi mestieri e creatività contemporanea. L’amore per gli animali è ispiratore e guida della produzione artistica di Madì. "'Atavico' - sottolinea l'artista - mi permette di presentare al pubblico, in un’occasione importante come il Fuorisalone 2023, il mio universo interiore attraverso un progetto creativo emozionante e dal forte valore simbolico. Insieme alle mie opere, rappresenta un viaggio alla riscoperta dell’armonia della natura più istintuale che diventa una nuova visione di arte e di bellezza che guarda al futuro".