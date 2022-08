FVL Edilizia: il punto di riferimento per attrezzatura edile, abbigliamento da lavoro e intonacatura

Marciano della Chiana ( AR), 5 agosto 2022 –Il settore dell’edilizia rappresenta un comparto strategico per l’economia italiana, in grado di offrire innumerevoli opportunità per le imprese e i professionisti che lavorano in quest’ambito. La transizione ecologica e i bonus per la riqualificazione energetica stanno aumentando le possibilità, ma richiedono la massima attenzione nella scelta dei materiali per l’edilizia.

Ovviamente, si tratta di un mercato competitivo, in cui bisogna stare al passo coi tempi e investire in attrezzature moderne e all’avanguardia, oltre a mantenere bassi i costi delle forniture senza rinunciare alla qualità. Inoltre, è essenziale dare la priorità alla sicurezza e alla salute attraverso una corretta prevenzione, affinché sia possibile lavorare in modo efficiente e sicuro.

Per gestire l’attività in maniera ottimale è possibile rivolgersi a FVL Edilizia, azienda con oltre 20 anni di esperienza nel settore, che costituisce un vero e proprio punto di riferimento per la vendita di materiale e attrezzature per l’edilizia.

Infatti, fvledilizia.it è un e-commerce specializzato e affidabile, con migliaia di prodotti delle migliori marche leader in Europa, che si contraddistingue per i prezzi competitivi e le spedizioni veloci.

L’attrezzatura edile indispensabile per lavorare in modo efficiente

Per lavorare in ambito edile è necessario utilizzare le attrezzature giuste per ogni applicazione, per realizzare qualsiasi intervento in modo comodo, efficiente e sicuro.

Innanzitutto, non possono mancare strumenti di misurazione, dal classico metro in legno ai flessometri, fino ai calibri per le misurazioni più complesse come la profondità di un foro o la distanza tra le due facce opposte di una concavità.

Allo stesso modo, è indispensabile una scala in alluminio leggera e pratica da usare, una livella per mettere in piano e una dotazione completa di elettroutensili a filo e a batteria in cui non deve mancare il trapano avvitatore.

L’attrezzatura edile più specifica deve essere scelta in base al proprio settore e al tipo di lavori da eseguire, dal materiale elettrico per elettricisti e impiantisti a spatole, cazzuole e frattazzi per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di ripristino delle murature.

SuFvlEdilizia.it è possibile usufruire non solo di vasto catalogo di attrezzature per l’edilizia, ma anche di un servizio di assistenza tecnica e consulenza per ricevere supporto specializzato nella scelta dei prodotti migliori per la realizzazione del proprio progetto. Grazie a un team di professionisti qualificati e competenti, è possibile ottenere informazioni, consigli e indicazioni su ogni prodotto in catalogo, per essere sicuri di acquistare sempre gli articoli giusti.

L’importanza dell’abbigliamento da lavoro nell’edilizia

Nel campo edile è fondamentale anche utilizzare l’abbigliamento da lavoro giusto, scegliendo indumenti di qualità e adatti alle attività da svolgere. Gli abiti da lavoro devono essere comodi, traspiranti e robusti, in grado di resistere alle numerose sollecitazioni che si verificano durante il lavoro.

Inoltre, non bisogna trascurare la stagionalità, utilizzando tessuti specifici per la stagione estiva e abiti termici realizzati in fibre tessili adeguate alle rigide condizioni invernali.

Nello store online specializzato FvlEdilizia.it è possibile trovare un ampio assortimento di abbigliamento da lavoro, con i prodotti delle marche professionali più importanti del settore. Nel catalogo dell’e-commerce è presente anche una gamma completa di scarpe antinfortunistiche, con tantissimi modelli per lavorare comodi e in sicurezza sia in inverno che in estate, all’aperto o al chiuso.

La selezione comprende proposte alte e basse, certificate per differenti livelli di sicurezza. Le scarpe antinfortunistica, infatti, devono essere omologate secondo le norme tecniche europee, per essere classificate come dispositivi di protezione individuale appartenenti a una determinata categoria.

In questo modo possono garantire caratteristiche specifiche, dai materiali utilizzati per la tomaia alla lamina inserita nel puntale, fino al battistrada della suola, per fornire protezione contro una serie di rischi come tagli, perforazioni e shock elettrici.

Intonacatura: su FvlEdilizia.it prodotti di qualità a prezzi competitivi

Una delle attività più frequenti nell’ambito edilizio è l’intonacatura dei muri, un’operazione comune in qualsiasi lavoro di ristrutturazione, restauro e rinnovamento delle strutture edilizie interne ed esterne degli edifici.

Si tratta di un procedimento che richiede competenze specifiche e il supporto di attrezzature, macchinari e materiali di qualità. In particolare, la scelta dell’intonaco è di fondamentale importanza per conferire alla muratura determinate proprietà, ad esempio una maggiore impermeabilità in caso di umidità con un intonaco a base di cemento e calce invece che di gesso.

Per lavorare su grandi superfici è possibile valutare l’acquisto di una intonacatrice, una macchina con funzionamento a ciclo continuo che consente di massimizzare l’attività e renderla più efficiente e produttiva, da applicare tramite un apposito tubo erogatore per ridurre i costi operativi e rimanere nel budget negli interventi di risanamento. In alternativa è possibile optare per un’impastatrice, per avere l’intonaco sempre pronto e scegliere come applicarlo in base alle proprie esigenze.

Su FVL Edilizia è possibile comprare online materiali e attrezzature professionali per l’intonacatura, compresi prodotti per il Superbonus 110% e gli interventi coperti dalle altre agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie.

Basta scegliere gli articoli desiderati dal vasto catalogo dell’e-commerce, finalizzando l’ordine con un pagamento sicuro tramite carta di credito, bonifico, Stripe o PayPal, con tanti prodotti in pronta consegna e un magazzino tecnologico da oltre 8500 mq che consente di gestire ogni ordine in modo veloce ed efficiente.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://www.fvledilizia.it/

Marciano della Chiana (Arezzo)

Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl per SamueleNet