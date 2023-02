G20, 26 città italiane chiedono status centri balneari

Sono 26 i Comuni sparsi per l’Italia che si sono uniti per ottenere dal governo una legge che istituisca nei loro confronti lo status di città balneare. La richiesta è stata avanzata nel corso dell’iniziativa G20 Spiagge, organizzata a Roma. Le località in questione sono distribuite tra Sardegna, Emilia-Romagna, Sicilia, Toscana, Campania, Puglia e Friuli-Venezia Giulia. La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha promesso di convocare presto un tavolo per discutere dell’istanza.