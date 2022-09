G20, ancora troppo carbonio

Secondo la società di consulenza PwC, l'anno scorso i tassi di decarbonizzazione delle economie del G20 sono scesi al livello più basso degli ultimi vent'anni, al di sotto di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo climatico mondiale. La decarbonizzazione globale è scesa allo 0,5%, molto al di sotto del 12,9% necessario per mantenere l'aumento della temperatura in linea con l'obiettivo, mentre nel G20 si è attestata appena allo 0,2%. Anzi nove nazioni delle 20 maggiori economie del mondo, che insieme rappresentano circa l'80% delle emissioni globali legate all'energia, hanno aumentato la loro impronta di carbonio nel 2021.