G20, Cremlino: "Presenza Putin in Indonesia è in dubbio"

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe non partecipare personalmente al G20 di metà novembre in Indonesia. "Il presidente potrebbe andare oppure delegare qualcuno. Tuttavia c'è tempo. La Russia sta partecipando ai lavori del G20. Prenderemo la decisione che meglio si adatta ai nostri interessi", ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia stampa Tass.

Le sue dichiarazioni arrivano mentre il presidente di turno del G20, il leader indonesiano Joko Widodo, è a Mosca, dove ha incontrato Putin. Ieri era a Kiev, dove è stato ricevuto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Widodo ha invitato entrambi al summit del G20 a Bali e Zelensky ha già detto che deciderà se venire a seconda dell'andamento delle guerra e dei leader che parteciperanno al vertice.

"Ho trasmesso a Putin un messaggio di Zelensky, sono a disposizione per stabilire una comunicazione fra i due leader", ha detto Widodo a Mosca.

Widodo ha sottolineato la sua aspirazione a facilitare un negoziato di pace fra Ucraina e Russia, ma non ha reso noto il contenuto del messaggio di Zelensky. Anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha assicurato di non conoscerlo. "Non so di cosa si tratti", ha detto.

L'eventuale presenza di Putin metterebbe in imbarazzo i leader del G7. Due giorni fa il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aveva detto di aver ricevuto assicurazioni da Widodo che Putin non sarebbe andato, partecipando forse da remoto. Il Cremlino aveva poi risposto che "non spetta a Draghi" decidere chi viene al G20.