G20, Diana Bracco: "L'empowerment femminile é un 'must' etico"

"L'empowerment femminile è, allo stesso tempo, un 'must' etico, un potente motore di inclusività, uno strumento efficace per combattere sostenere le disuguaglianze, una leva fondamentale dei diritti umani e un modo efficace per affrontare la violenza di genere". A sottolinearlo è stata la presidente e Ceo del Gruppo Bracco, Diana Bracco, intervendo alla prima giornata del B20 Summit. Bracco ha però sottolineato che "l'emancipazione femminile è anche uno degli strumenti più potenti per promuovere la crescita socioeconomica e la sostenibilità a lungo termine". Per Bracco, inoltre, "nessun paese può eccellere senza il contributo delle donne; per questo tutti devono investire sul potenziale delle donne, impegnandosi nella lotta contro ogni tipo di condizionamento e discriminazione". Per la presidente e Ceo del Gruppo Bracco "inoltre, le proiezioni più accurate mostrano che il più grande motore di crescita internazionale in il prossimo futuro verrà proprio dalle donne nel mondo del lavoro".

"Il quadro politico 'Include - Reimagine - Grow' creato dalla nostra iniziativa speciale è una potente tabella di marcia per raggiungere l'equità di genere basata su un documento politico che delinea raccomandazioni, strumenti e Kpi" ha proseguito. I 3 Kpi riferiti da Bracco indicano di "Includere più donne nella forza lavoro e nei settori ad alta crescita come le Stem. La nostra Fondazione Bracco, ad esempio, ha stilato un Manifesto che mira a facilitare l'accesso delle ragazze alle discipline Stem e affrontare efficacemente gli stereotipi nelle famiglie e nelle scuole; Reimmaginare una società più inclusiva in grado di abbattere gli stereotipi di gen ere, concentrandosi sulle competenze per le donne per migliorare il loro ruolo nella società e sviluppandole nel tempo, a partire dall'istruzione primaria e proseguendo attraverso l'istruzione secondaria; Far crescere l'economia aprendo la strada alle donne verso posizioni di leadership per raggiungere un maggiore equilibrio di potere tra uomini e donne". "Il documento -ha spiegato ancora la Ceo del Gruppo Bracco- suggerisce un approccio basato sulle competenze per promuovere l'occupazione femminile. Dobbiamo porre fine alla discrepanza tra domanda e offerta di competenze".

"Incoraggiamo il G20 - è l'esortazione arrivata da Diana Bracco - a investire nella medicina di genere per garantire che i problemi di salute specifici delle donne siano adeguatamente diagnosticati e trattati. È una questione di scienza e di etica". "Ora è certamente il momento per i leader di essere coraggiosi e riuscire finalmente a migliorare il ruolo delle donne in tutto il mondo. Oltre alla dichiarazione e agli impegni, ciò di cui abbiamo bisogno è l'azione. E per farlo, dobbiamo definire Kpi chiari e misurare i loro risultati annualmente per avanzare concretamente" ha concluso Bracco che, rivolgendosi ai ministri presenti e in particolare alla ministra per la Famiglia Elena Bonetti, ha chiesto di fare "in modo che le imprese siano pronte a condividere l'onere e a sostenervi lungo tutto il percorso verso una vera emancipazione per le donne".