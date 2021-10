G20, Draghi: "E' solo l'inizio"

Il premier: "Saremo giudicati per quello che faremo, non per quello che diciamo",

"Questo è solo l'inizio, ci sono molte crisi" e tutto questo "richiede interventi". Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si esprime così nel messaggio finale del G20, che si è chiuso a Roma dopo 2 giorni di lavori. "In che cosa siamo riusciti? Abbiamo impegnato risorse notevoli, abbiamo mantenuto questi impegni e abbiamo fatto sì che nostri sogni sono ancora vivi e stanno facendo progressi", dice il premier. "Saremo giudicati per quello che faremo, non per quello che diciamo", afferma.

"Questo vertice ha riempito di sostanza le nostre parole". "Gli attivisti ci spingono e ci mantengono sul pezzo" quando dicono che "è tutto un bla, bla, bla" ma questo è stato un "vertice di sostanza", ribadisce, annunciando che l'Italia stanzierà "1,4mld di dollari l'anno" per cinque anni per contrastare i cambiamenti climatici.