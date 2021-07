Un videomessaggio al G20 per lanciare un monito su donne e pari opportunità. Questo quanto fatto dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha spiegato come sia "triste sapere che al G20 potrei essere l'unica", invitando i leader a cercare migliori idee a livello politico per dare opportunità a tutte le donne.