G20, Meloni vede Xi: "Aumentare le esportazioni italiane in Cina"

Sull'Ucraina la presidente del Consiglio e il leader cinese hanno convenuto che occorre promuovere ogni iniziativa diplomatica per porre fine al conflitto

Nell'incontro "improntato alla cordialità" tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, Meloni "ha espresso l’interesse del governo a promuovere gli interessi economici reciproci, anche nell'ottica di un aumento delle esportazioni italiane in Cina". E' quanto rende noto Palazzo Chigi dopo il bilaterale a margine del G20 a Bali.

Xi e Meloni "hanno riconosciuto l’antico rapporto tra Italia e Cina, due civiltà millenarie, sottolineando il successo dell’anno della cultura Italia-Cina. Il Presidente Xi ha richiamato i messaggi scambiati con il Presidente Mattarella in tale circostanza".

Nel colloquio "sono stati toccati anche i rapporti tra Ue e Cina, auspicando un loro rilancio. La presidente Meloni ha rilevato l’importanza che riprendano tutti i canali di dialogo, incluso quello in materia di diritti umani".

I due leader hanno riconosciuto "la necessità di collaborare per l’efficace gestione delle più gravi e impellenti sfide globali e regionali. Meloni e Xi hanno dedicato particolare attenzione alla guerra in Ucraina e alle sue conseguenze. Hanno convenuto che occorre promuovere ogni iniziativa diplomatica per porre fine al conflitto ed evitare un'escalation".